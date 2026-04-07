Color Mentira – il colore delle menzogne

Porte Rosse ospita “Color Mentira – Il colore delle menzogne”, una mostra personale dell’artista Hogre. L’esposizione si concentra sul linguaggio contro-pubblicitario e presenta una serie di opere realizzate in collaborazione con stampatori d’arte colombiani. La mostra mette in evidenza le tecniche e i messaggi che sfidano le forme tradizionali di pubblicità, offrendo uno sguardo sul rapporto tra arte e comunicazione.

Porte Rosse presenta “Color Mentira – Il colore delle menzogne”, mostra personale di Hogre che indaga il linguaggio contro-pubblicitario attraverso una serie di collaborazioni con stampatori d’arte colombiani.Nel 2020 il critico d’arte inglese Tristan Manco pubblica “The stencil graffiti handbook”, un manuale pratico sull’utilizzo dello stencil, con l’intento di mostrare una panoramica mondiale degli artisti dediti a questa tecnica. Manco dedica due pagine al romano Hogre: è in questa occasione che l’artista entra in contatto con la scena dei graffiti colombiana, oggi tra le più vivaci al mondo, caratterizzata da una combinazione di street art, musica punk e colori caraibici. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Nuovo colpo di testa. Cambio di colore radicale per la top inglese, che debutta con uno shag color castano cioccolato Il “premio” delle menzogne all’Anno 2025: PolitiFact snobba TrumpDonald Trump ha vinto il “premio” per la menzogna dell’anno nel 2015, 2017, e nel 2019. Psychological color warfare, using the color white.