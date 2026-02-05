Nuovo colpo di testa Cambio di colore radicale per la top inglese che debutta con uno shag color castano cioccolato

Da iodonna.it 5 feb 2026

Cara Delevingne sorprende tutti. La top model e attrice inglese si presenta con un nuovo look, passando dal biondo al castano cioccolato. Un cambio drastico che ha lasciato di stucco i fan, già abituati a vederla con capelli più chiari. La modella ha deciso di inaugurare febbraio con un colore di capelli completamente diverso, segno di un desiderio di rinnovamento.

U n’improvvisa voglia di vedersi diversa, cambiando colore di capelli. Radicalmente. Sembra sia quello che è successo alla top model e attrice inglese Cara Delevingne, che ha deciso di inaugurare il mese di febbraio in versione castana brunette. Se il biondo grano è da sempre il suo “marchio di fabbrica” (oltre che suo colore naturale di capelli), oggi Cara Delevingne cambia registro cromatico e abbraccia una seducente tonalità di castano scuro. Demi Moore è la nuova musa dai lunghi capelli nero corvino di Kérastase X Il nuovo castano di Cara Delevingne. ll debutto del nuovo colore di capelli è avvenuto sul carpet del Warner Music Group Grammy Awards Party, dove Cara ha sfoggiato un shag cut lungo, accompagnato da frangia a tendina in stile 70s. 🔗 Leggi su Iodonna.it

