Welcome conquista il Bronzo a The Prize per la comunicazione di Capolavoro per Lecco

Una agenzia di comunicazione di Bergamo ha ottenuto un premio importante a livello nazionale. È stata premiata con il Bronzo a “The Prize”, il riconoscimento più rilevante in Italia per le Relazioni Pubbliche. La premiazione riguarda un progetto chiamato “Capolavoro per Lecco”. La vittoria è stata annunciata durante una cerimonia dedicata ai migliori lavori nel settore della comunicazione.

Assegnato a Welcome, agenzia bergamasca di comunicazione integrata associata UNA, il Bronzo a The Prize, il principale riconoscimento italiano dedicato alle Relazioni Pubbliche. Promosso da UNA, premia annualmente le migliori campagne di comunicazione per strategia, creatività e impatto, distinguendosi per la rigorosa selezione operata da una giuria di professionisti del settore. Il riconoscimento è arrivato nella sezione “Campagne di comunicazione a supporto di territorio, città e patrimonio culturale locale” (patrocinata da Città Metropolitana di Roma), categoria che valorizza le iniziative capaci di promuovere identità, turismo e sviluppo sostenibile attraverso un utilizzo consapevole di dati e analisi.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Welcome conquista il Bronzo a “The Prize” per la comunicazione di “Capolavoro per Lecco”Assegnato a Welcome, agenzia bergamasca di comunicazione integrata associata UNA, il Bronzo a The Prize, il principale riconoscimento italiano... Il nuovo successo di Capolavoro per LeccoSi è conclusa con successo, dopo tre mesi, l’edizione 2025/26 di “Capolavoro per Lecco”, l’evento espositivo proposto e organizzato dalla Comunità...