Welcome conquista il Bronzo a The Prize per la comunicazione di Capolavoro per Lecco

Un'agenzia di comunicazione della provincia di Bergamo ha vinto un premio importante nel settore delle Relazioni Pubbliche. A “The Prize,” riconoscimento nazionale, è stato assegnato un Bronzo a un'azienda che si occupa di comunicazione integrata. La premiazione ha riguardato il progetto “Capolavoro per Lecco,” portato avanti dall'agenzia, che è associata a UNA.

Assegnato a Welcome, agenzia bergamasca di comunicazione integrata associata UNA, il Bronzo a The Prize, il principale riconoscimento italiano dedicato alle Relazioni Pubbliche. Promosso da UNA, premia annualmente le migliori campagne di comunicazione per strategia, creatività e impatto, distinguendosi per la rigorosa selezione operata da una giuria di professionisti del settore. Il riconoscimento è arrivato nella sezione “Campagne di comunicazione a supporto di territorio, città e patrimonio culturale locale” (patrocinata da Città Metropolitana di Roma), categoria che valorizza le iniziative capaci di promuovere identità, turismo e sviluppo sostenibile attraverso un utilizzo consapevole di dati e analisi.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Il nuovo successo di Capolavoro per LeccoSi è conclusa con successo, dopo tre mesi, l’edizione 2025/26 di “Capolavoro per Lecco”, l’evento espositivo proposto e organizzato dalla Comunità...