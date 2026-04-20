Nella prima gara del Campionato del Mondo Endurance, disputata a Imola, la squadra giapponese ha fatto il suo debutto con la vettura TR010, conquistando la vittoria. I piloti Ryo Hirakawa, Brendon Hartley e Sébastien Buemi hanno ottenuto un risultato positivo, superando gli altri partecipanti. La gara è stata caratterizzata da una sfida impegnativa, durante la quale la vettura si è dimostrata molto competitiva.

Ryo HirakawaBrendon HartleySébastien Buemi hanno meritatamente primeggiato nella prima prova del FIA World Endurance Championship a Imola. La Toyota n. 8 ha fatto la differenza nell’arco della competizione riuscendo a battere la a Ferrari n. 51 di Alessandro Pier GuidiJames CaladoAntonio Giovinazzi. La vettura giapponese, completamente rinnovata rispetto alla passata stagione, ha preceduto all’arrivo il prototipo tricolore dopo una bella battaglia durata per le prime tre ore. La 499P n. 51 ha poi chiuso avanti alla Toyota n. 7, affidata a Kamui KobayashiNyck De VriesMike Conway. Primo acuto quindi per la TR010 Hybrid, 50mo per il brand asiatico che si conferma come il più vincente di sempre in Hypercar.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, Toyota debutta e vince con la TR010. “È stata una sfida impegnativa, la vettura è competitiva”

Notizie correlate

Leggi anche: WEC, ad Imola vince Toyota: i prossimi appuntamenti della stagione

WEC 2026: segreto sul BoP, il mistero che sfida Ferrari e ToyotaIl campionato mondiale endurance 2026 si apre a Imola con una svolta regolamentare che trasforma la percezione della competizione: FIA e ACO hanno...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Wec 2026: Toyota la nuova TR010 Hybrid prende forma nel prologo di Imola; La Toyota rovina la festa Ferrari a Imola al debutto del WEC 2026: trionfo per la nuova Hypercar nipponica; Ferrari, BMW, Toyota, il debutto di Genesis: team e piloti della stagione 2026; Wec, alla Toyota la 6 Ore di Imola e la Ferrari #51 di Giovinazzi chiude seconda.

WEC, Toyota debutta e vince con la TR010. È stata una sfida impegnativa, la vettura è competitivaRyo Hirakawa/Brendon Hartley/Sébastien Buemi hanno meritatamente primeggiato nella prima prova del FIA World Endurance Championship a Imola. La Toyota n. 8 ha fatto la differenza nell’arco della ... oasport.it

Wec 2026: Toyota conquista la 6 Ore di ImolaWEC 2026. Brendon Hartley, Ryo Hirakawa e Sébastien Buemi conquistano la vittoria con la nuova TR010 numero 8 davanti alla Ferrari 499P ... lautomobile.aci.it

Ferrari illude il pubblico di casa con la pole della 499P #51, ma alla 6 Ore di Imola è la Toyota #8 a fare la differenza con strategia, gestione gomme e freddezza nei momenti decisivi: la nuova TR010 Hybrid debutta vincendo e si prende subito la scena nel WE facebook

WEC | 6 Ore Imola: Toyota batte Ferrari di strategia, debutto trionfale per la TR010 #6HImola x.com