WEC ad Imola vince Toyota | i prossimi appuntamenti della stagione

È iniziato il Campionato del Mondo WEC con la prima gara della stagione svoltasi ieri ad Imola. La corsa si è svolta nella cornice dell'autodromo, con protagonisti esclusivamente le vetture Hypercar e le LMGt3. La vittoria è andata alla squadra che ha portato a termine il miglior tempo e ha attraversato per prima la linea del traguardo. I prossimi appuntamenti del campionato sono stati annunciati e si terranno in diverse località.

E’ cominciato il Mondiale WEC. Nella splendida cornice di Imola ieri è andata in scena la prima gara che ha visto protagoniste solo le Hypercar e le LMGt3. Il fine settimana del WEC sul tracciato di Imola ha visto la Toyota festeggiare. Nel corso della giornata di ieri è andata in scena la prima gara stagionale del Campionato del Mondo Endurance, che ha segnato la cinquantesima affermazione del marchio. La rinnovata vettura giapponese TR010 Hybrid, affidata all’equipaggio composto da Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa, è riuscita a vincere grazie ad una strategia perfetta. A fare la differenza un pit-stop rapido in regime di SC che ha consentito alla scuderia nipponica di scavalcare la Ferrari 499P di Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e James Calado.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate WEC, Toyota riparte da Imola con tutto nuovoOltre al nome, da GR010 a TR010, sono tante le novità che porterà Toyota nell’edizione 2026 del FIA World Endurance Championship. Leggi anche: Wec a Imola, è subito spettacolo: Hypercar in un fazzoletto, Alpine precede Toyota e Ferrari Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Wec, alla Toyota la 6 Ore di Imola e la Ferrari #51 di Giovinazzi chiude seconda; WEC: a Imola vince Toyota, soltanto seconda Ferrari; Riscatto Toyota, debutto vincente per la #8: la Ferrari #51 chiude seconda davanti alla #7 nipponica. BMW vince in GT; Wec Imola, vittoria per Toyota davanti alla Ferrari dei campioni in carica. WEC, ad Imola vince Toyota: i prossimi appuntamenti della stagioneLa rinnovata vettura giapponese TR010 Hybrid, affidata all’equipaggio composto da Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa, è riuscita a vincere grazie ad una strategia perfetta. A fare la ... sportface.it 6 ore di Imola, Gara: Vince la Toyota #8 alla sua centesima gara nel WEC. Seconda la Ferrari #51, terza la Toyota #7La nuova Toyota TR010 debutta con una solida vittoria davanti ad una irriducibile Ferrari #51 che ha sofferto il traffico, mentre la #50 è stata attardata da un drive through ... formulapassion.it WEC 2026, Toyota vince a Imola con una lezione di tattica perfetta ift.tt/b19YQ4A x.com LA TOYOTA VINCE LA 6H DI IMOLA! Successo al debutto della nuova TR-010 numero 8 di Buemi, Hartley ed Hirakawa che con una strategia azzeccata portano la vittoria alla casa giapponese nella sua 100^ gara nel WEC! Seconda chiude la Ferrari AF Cors - facebook.com facebook