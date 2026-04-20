WEC Ferrari commenta il weekend di Imola | Raccolti punti importanti per il campionato

Durante il fine settimana si è svolta la 6 ore di Imola, prima tappa del FIA World Endurance Championship 2026. La squadra ha concluso la gara in seconda posizione, conquistando punti che contribuiscono alla classifica generale del campionato. La competizione ha visto attraversare diverse fasi di corsa, con i team impegnati in strategie e tempi di sosta. La gara si è svolta su un circuito noto per le sue caratteristiche tecniche e le sfide che presenta ai piloti.

Ferrari ha ottenuto il secondo posto nella 6h Imola 2026, prima prova del FIA World Endurance Championship. L’equipaggio n. 51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, hanno completato l’evento italiano in seconda posizione alle spalle della Toyota n. 8 di Ryo HirakawaBrendon HartleySébastien Buemi. La battaglia c’è stata per oltre tre ore tra le due Toyota, i giapponesi sono riusciti ai box a superare le due 499P ufficiali, rispettivamente in prima (n. 51) e seconda piazza (n. 50) dopo la conclusione del primo giro. Alessandro Pier Guidi ha affermato ai media presenti sulle rive del Santerno, tra cui OA Sport: “ Penso che oggi abbiamo ottenuto dei buoni punti in ottica campionato, un secondo posto e la pole sono un ottimo inizio del Mondiale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, Ferrari commenta il weekend di Imola: “Raccolti punti importanti per il campionato” Notizie correlate Leggi anche: Wec da record a Imola, il Ferrari Club di Forlimpopoli in pole position: "Entusiasmo contagioso, un campionato a misura di tifoso" WEC, Ferrari torna a dettare il passo nella FP3 di ImolaAntonio Fuoco riporta Ferrari in testa alla classifica assoluta al termine della terza ed ultima sessione di prove libere del FIA World Endurance... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ferrari a Imola per il primo atto del FIA WEC 2026; TEST COLLETTIVO FIA WEC COLORATO DI ROSSO: A IMOLA LA FERRARI PIAZZA LE SUE TRE VETTURE NELLE PRIME TRE POSIZIONI; Wec Imola, vittoria per Toyota davanti alla Ferrari dei campioni in carica; WEC | Imola, Prologo 2: tris Ferrari tra asciutto e umido. WEC, Ferrari commenta il weekend di Imola: Raccolti punti importanti per il campionatoFerrari ha ottenuto il secondo posto nella 6h Imola 2026, prima prova del FIA World Endurance Championship. L'equipaggio n. 51 di Alessandro Pier Guidi, ... oasport.it WEC. Imola si tinge di rosso, ma trionfa il Giappone: Toyota gela la Ferrari davanti a 90.000 tifosiUn Autodromo di Imola gremito da record accoglie il debutto stagionale del WEC. La Ferrari accarezza il sogno con la pole di Giovinazzi, ma la strategia Toyota è implacabile: ecco cosa è successo alla ... automoto.it Un ex pilota di #F1 commenta la possibilità di vedere #Leclerc in #RedBull, sarebbe una scelta possibile per il pilota #Ferrari - facebook.com facebook