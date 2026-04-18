WEC Ferrari torna a dettare il passo nella FP3 di Imola

Nell'ultima sessione di prove libere del FIA World Endurance Championship a Imola, Antonio Fuoco ha portato la Ferrari in prima posizione nella classifica complessiva. La terza sessione ha visto la vettura del Cavallino rosso ottenere il miglior tempo, confermando la sua posizione rispetto alle altre concorrenti presenti sul circuito. La classifica finale di questa sessione ha determinato il posizionamento delle vetture in vista delle fasi successive della competizione.

Antonio Fuoco riporta Ferrari in testa alla classifica assoluta al termine della terza ed ultima sessione di prove libere del FIA World Endurance Championship. La 499P n. 50 ha fatto la differenza in 1.30.370 con tre decimi di scarto nei confronti della gemella n. 51 di Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado. L’Alpine n. 35, protagonista ieri nella FP2, ha tenuto testa alla Ferrari 499P n. 83 AF Corse alla Toyota n. 7 ed alla Cadillac n. 12 Hertz Team JOTA al termine di un turno che non ha visto nessuna interruzione a differenza di quanto accaduto ieri. Presenti nella Top10 nell’ordine anche la Toyota n. 8, la Cadillac n. 38, la BMW n.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, Ferrari torna a dettare il passo nella FP3 di Imola Notizie correlate WEC, 6h Imola: AF Corse Ferrari subito in vetta nella FP1Ferrari si conferma in vetta alla classifica nella prima sessione ufficiale del FIA World Endurance Championship 2026. WEC, 6h Imola: AF Corse Ferrari apre le danze nella FP1Ferrari si conferma in vetta alla classifica nella prima sessione ufficiale del FIA World Endurance Championship 2026. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Wec Imola 2026, dove vedere la 6 Ore in tv e in LIVE streaming; WEC | Imola, Prologo 1: mattinata tutta Ferrari, svettano 499P e 296; WEC 2026, la febbre Rossa accende Imola: dove vedere la gara in TV; WEC | 6 Ore di Imola, al via la stagione 2026. WEC, Ferrari torna a dettare il passo nella FP3 di ImolaAntonio Fuoco riporta Ferrari in testa alla classifica assoluta al termine della terza ed ultima sessione di prove libere del FIA World Endurance ... oasport.it WEC, Ferrari: Ripartiamo dopo la migliore stagione di Ferrari di tutti i tempiFerrari riparte da Imola dopo aver vinto l’ultima edizione del FIA World Endurance Championship nella classifica piloti ed in quella costruttori. La 499P ... oasport.it FIORI, FERRARI E MUSICA: A COLOGNA VENETA TORNA LA FESTA DELLA PRIMAVERA https://www.veronaoggi.it/cologna-veneta/fiori-ferrari-musica-cologna-veneta-festa-primavera-fiore-15-aprile-2026/ #verona #veronaoggi - facebook.com facebook Lambiase saluta la #RedBull e la #Ferrari torna in pista Ecco le notizie principali di oggi #F1 x.com