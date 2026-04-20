WEC Alpine sfiora il podio in Italia | Inizio di stagione soddisfacente

Alpine ha concluso la prima tappa del FIA World Endurance Championship a Imola in quarta posizione, senza commettere errori durante la gara. La squadra francese, che partecipa alla serie fino al 2026, ha ottenuto un piazzamento tra i primi cinque della categoria principale. La gara si è disputata su un circuito italiano, coinvolgendo diversi team e piloti. La prossima tappa del campionato è in programma nelle prossime settimane.

Alpine ha completato al quarto posto la prima tappa del FIA World Endurance Championship a Imola. Il marchio francese, pronto per salutare la serie al termine del 2026, non ha commesso errori riuscendo ad ottenre un piazzamento nei migliori cinque della classe regina grazie all’equipaggio n. 35. Antonio Felix Da Costa, Ferdinand Habsburg e Chales Milesi sono riusciti ad imporsi sulla BMW n. 20 e sulla Ferrari n. 50. L’auto transalpina non è mai stata in ogni caso in lotta per un posto sul podio, monopolizzato da Toyota e dalla Ferrari n. 50. Antonio Felix Da Costa, al rientro nel FIA WEC dopo aver chiuso la parentesi con Porsche Motorsport, ha dichiarato in una nota: “ È stata una bella gara.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, Alpine sfiora il podio in Italia: “Inizio di stagione soddisfacente” Notizie correlate Leggi anche: WEC, Alpine chiude il programma al termine del 2026 WEC, Alpine sale in vetta nella FP2 della 6h ImolaAlpine si impone per la prima volta sul resto della concorrenza durante la seconda sessione di prove libere della 6h Imola, opening round del FIA... Contenuti di approfondimento WEC. Imola si tinge di rosso, ma trionfa il Giappone: Toyota gela la Ferrari davanti a 90.000 tifosiUn Autodromo di Imola gremito da record accoglie il debutto stagionale del WEC. La Ferrari accarezza il sogno con la pole di Giovinazzi, ma la strategia Toyota è implacabile: ecco cosa è successo alla ... automoto.it Wec, pole Ferrari alla 6 Ore di Imola: Giovinazzi centra il miglior tempo con la 499PCon un gran colpo a tempo già scaduto Antonio Giovinazzi ha conquistato la pole position della 6 Ore di Imola, guidando la Ferrari 499P #51 verso la vetta. Terza partenza dal palo consecutiva all'Auto ... sport.sky.it