Alpine annuncia che smetterà di partecipare al FIA World Endurance Championship dopo il 2026. La casa francese ha deciso di lasciare il campionato al termine di questa stagione, che inizierà a metà marzo a Lusail, in Qatar. La decisione riguarda il futuro del marchio nel motorsport, senza ulteriori impegni nel campionato mondiale di endurance.

Alpine ha confermato che non correrà nel FIA World Endurance Championship 2027. Il marchio francese uscirà quindi di scena al termine della stagione che scatterà a metà marzo dal tracciato di Lusail in Qatar. Due A424 hanno corso nel FIA WEC e di conseguenza anche nella 24h Le Mans negli ultimi due anni, lo stesso impegno verrà riporposto quest’anno con una vettura sensibilmente aggiornata sotto vari aspetti. Alpine ha comunicato anche l’ingaggio di due nuovi piloti: Victor Martins ed Antonio Felix Da Costa saranno infatti in pista in sostituzione di Mick Schumacher e Paul-Loup Chatin. Non ci sono news invece per i restanti protagonisti con il ritrono di Charles Milesi, Fred Mako e Ferdinand Habsburg. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, Alpine chiude il programma al termine del 2026

Approfondimenti su WEC Endurance

Victor Martins si appresta a debuttare con Alpine nel Campionato del Mondo Endurance, entrando come ultimo pilota della squadra.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su WEC Endurance

Argomenti discussi: Alpine abbandona il WEC? Probabile, ma per ora arrivano smentite; WEC: a rischio chiusura il programma Hypercar di Alpine nel 2027; WEC | Honda, Alpine e Lamborghini: chi entra, chi esce e chi forse ritorna; WEC | Alpine ha testato in pista l’A424 prima della presentazione.

WEC | Ufficiale: si ferma anche Alpine, addio a fine 2026Le voci iniziate a circolare nei giorni scorsi hanno purtroppo avuto conferma: il marchio sportivo di Renault, per volere del nuovo AD Provost, non sarà più in pista con la A424 LMDh nei prossimi anni ... it.motorsport.com

WEC | Alpine a rischio stop, il sindaco di Viry-Châtillon tuona: Traditori e bugiardi!Jean-Marie Vilain, primo cittadino del luogo dove il Gruppo Renault ha la sede di lavoro per la A424 LMDh, non le ha mandate a dire alla Casa francese, che dopo aver chiuso il reparto motori F1 ora po ... it.motorsport.com

Si chiude uno dei weekend invernali più belli di sempre Oggi Monte Miela 1782 m. Go finio el rullin dea macchinetta Troppo, troppo bello! Grazie a chi c'era e grazie al prezioso supporto di Alessandro Chiodin Piccole Dolomiti Sport Guide alpine Promo - facebook.com facebook

, L'Italia chiude in testa assieme a Giappone e Norvegia il primo giorno di questi Giochi olimpici. Le medaglie di oggi, 7 febbraio Francesca Lollobrigida | Speed skating - 3000m Giovanni Franzoni | Sci Alpino - x.com