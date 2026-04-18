La casa automobilistica torna a gareggiare a Imola con un’auto completamente rivista, passando dal modello GR010 al nuovo TR010. Tra le modifiche ci sono cambiamenti significativi che riguardano il nome e le caratteristiche tecniche. La partecipazione fa parte di un programma più ampio che coinvolge l’edizione 2026 del campionato mondiale di endurance, con aggiornamenti rilevanti rispetto al passato.

Oltre al nome, da GR010 a TR010, sono tante le novità che porterà Toyota nell’edizione 2026 del FIA World Endurance Championship. Il marchio giapponese prova sin da subito a rifarsi dopo aver ottenuto un solo successo durante l’ultima stagione agonistica. Il brand nipponico si è imposto lo scorso anno esclusivamente nella 8h del Bahrain. Nelle altre sfide sono state tante le difficoltà incontrate dai due equipaggi, completamente confermati in termini di piloti. Di conseguenza Kamui KobayashiNyck De VriesMike Conway guideranno l’auto n. 7, mentre Ryo HirakawaBrendon Hartley Sébastien Buemi sono pronti per affrontare le otto prove della stagione con la gemella n.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, Toyota riparte da Imola con tutto nuovo

Notizie correlate

Il Wec riparte da Imola, cresce l'attesa per la 6 Ore. "Evento strategico per la città e per tutto il territorio"Sarà l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari ad aprire ufficialmente la stagione 2026 del Fia World Endurance Championship.

Leggi anche: Wec a Imola, è subito spettacolo: Hypercar in un fazzoletto, Alpine precede Toyota e Ferrari

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: WEC 2026: il Mondiale Endurance riparte da Imola nel segno del BoP invisibile; 6 Ore di Imola, l'anteprima: il WEC riparte dal Santerno; Scatta il Mondiale Endurance, Ferrari vuole difendere il titolo: la guida della gara di Imola; WEC | 6h di Imola 2026, le dichiarazioni di Raffaele Marciello: Toyota è un’incognita, non sappiamo dove sia.

WEC, Toyota riparte da Imola con tutto nuovoOltre al nome, da GR010 a TR010, sono tante le novità che porterà Toyota nell’edizione 2026 del FIA World Endurance Championship. Il marchio giapponese prova sin da subito a rifarsi dopo aver ottenuto ... oasport.it

WEC 2026: il Mondiale Endurance riparte da Imola nel segno del BoP invisibileIl mondiale endurance si prepara al record di pubblico, mentre il Balance of Power segreto sfida appassionati e team ... quattroruote.it

IL MONDIALE ENDURANCE RIPARTE DA IMOLA! Semaforo verde all'Enzo e Dino Ferrari: scatta oggi il Prologo del WEC 2026! Due giorni di test fondamentali prima della 6 Ore che aprirà ufficialmente il campionato. I PROTAGONISTI: Ferrari regi facebook