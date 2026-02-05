Catalani trasforma il corpo umano in narrativa | Unhuman come metafora dell’esistenza moderna
Malisa Catalani ha portato in mostra diciotto sculture in bronzo che rappresentano il corpo umano come una narrazione. Le opere mostrano le fragilità, le cicatrici e le crisi dell’identità, riflettendo i dubbi e le tensioni dell’esistenza moderna. La scultrice romana mette in scena un corpo che racconta storie di vulnerabilità e trasformazione.
**Malisa Catalani ha trasformato il corpo umano in una narrazione. Con diciotto sculture in bronzo, la scultore romana esplora fragilità, cicatrici e identità in crisi. La mostra “Unhuman” si apre alla SimonBart Gallery di Bologna, in piazza Cavour 6e, fino al 28 febbraio.** È un corpo che racconta. Non un corpo perfetto, né simmetrico, né rassicurante. È un corpo che rompe, che si apre, che mostra il suo dolore, il suo errore, il suo rialzo. Così, come una storia. Ecco cosa vuole esprimere Malisa Catalani con la sua nuova mostra, “Unhuman”, installata presso la SimonBart Gallery, nella città bolognese. 🔗 Leggi su Ameve.eu
