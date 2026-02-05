Catalani trasforma il corpo umano in narrativa | Unhuman come metafora dell’esistenza moderna

Malisa Catalani ha portato in mostra diciotto sculture in bronzo che rappresentano il corpo umano come una narrazione. Le opere mostrano le fragilità, le cicatrici e le crisi dell’identità, riflettendo i dubbi e le tensioni dell’esistenza moderna. La scultrice romana mette in scena un corpo che racconta storie di vulnerabilità e trasformazione.

