Turismo l' Umbria punta in alto | L' obiettivo è raggiungere i 9 milioni di presenze nel 2026

L’Umbria vuole crescere e punta a superare i 9 milioni di presenze nel 2026. La Regione ha annunciato che nel giro di tre anni intende aumentare di un milione i visitatori rispetto al 2025. Un obiettivo ambizioso, che mira a rafforzare il settore turistico e attirare più persone nelle sue città e campagne.

Una Regione Umbria che, in termini di turismo, punta in alto con l'obiettivo di raggiungere nel 2026 i 9 milioni di presenze, superando di ben un milione i numeri del 2025. Questo l'intento presentato alla BIT, Borsa internazionale del turismo di Milano, dove il cuore verde d'Italia si è presentato puntando su benessere, sport, spiritualità ed esperienze all'aperto come chiavi contemporanee di lettura del territorio. Lo sport e il turismo lento rappresentano due pilastri della strategia regionale, parlando di sostenibilità, salute, benessere e qualità della vita.

