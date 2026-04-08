Jovanotti Ligabue o Mika | quale big ci sarà al Vyni 2026 il Festival del vino e del vinile a Reggio Emilia

Il Vyni 2026, il festival dedicato al vino e al vinile che si svolge a Reggio Emilia, ha annunciato la presenza di alcuni ospiti tra cui Luca Sofri e Luca De Gennaro. La manifestazione, in programma quest’anno, si tiene ogni anno e richiama appassionati di musica e prodotti enogastronomici. L’evento si svolgerà nel centro storico della città, coinvolgendo vari spazi e location dedicate alle degustazioni e alle attività musicali.

Reggio Emilia, 8 aprile 2026 – Saranno Luca Sofri e Luca De Gennaro due dei protagonisti annunciati di VYNI 2026, ma l’attenzione si sposta su un nome che ancora manca: il “big della musica italiana”, come scritto sul comunicato stesso, atteso il 18 aprile al Teatro Cavallerizza per il nuovo format Riff Listening Theatre. Un nome che resta coperto, ma attorno al quale iniziano a prendere forma alcune ipotesi. Basta seguire le briciole: la presenza in questa edizione di Benny Benassi, da sempre ponte tra scena internazionale e italiana, offre più di un indizio. Tra gli artisti con cui ha collaborato nel tempo, emergono tre nomi che per profilo e storia potrebbero corrispondere all’identikit: Luciano Ligabue, Mika e Jovanotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Jovanotti, Ligabue o Mika: quale big ci sarà al Vyni 2026, il Festival del vino e del vinile a Reggio Emilia Sanremo 2026, si parte: quale sarà lo share della prima serata del Festival? Le quoteSANREMO, ITALY - FEBRUARY 15: Carlo Conti attends the 75th Sanremo Music Festival 2025 at Teatro Ariston on February 15, 2025 in Sanremo, Italy. Ci sarà anche Olly, vincitore della scorsa edizione del Festival di Sanremo, sul palco dell’Ariston nella prima serata del 2026. Il videoIl 24enne artista ligure aveva conquistato a sorpresa l’edizione 2025 con "Balorda Nostalgia".