Vuole picchiare un Carabiniere per essere espulso dall’Italia | follia di un 37enne ucraino

Nella notte, intorno alle 4, un uomo di 37 anni di origini ucraine si è presentato davanti alla caserma dei carabinieri dell’isola. La persona, già nota alle forze dell’ordine, ha iniziato a colpire con calci il cancello della stazione e urlava. La sua intenzione appariva chiara: voleva essere allontanato dall’Italia. Gli agenti intervenuti hanno gestito la situazione e successivamente lo hanno fermato.

Tempo di lettura: < 1 minuto La scorsa notte verso le 4 un cittadino ucraino di 37 anni residente sull’isola è già noto alle forze dell’ordine si è presentato davanti la caserma della stazione carabinieri, ha iniziato prendere a calci il cancello della caserma e urlava. Sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e quelli dell’aliquota radiomobile della compagnia di Ischia per comprendere cosa stesse succedendo. L’uomo ai militari ha riferito che doveva “picchiare un carabiniere” poiché era sua intenzione tornare in Ucraina in quanto li era deceduto un suo amico “a causa della guerra”. “Picchiare un carabiniere avrebbe comportato l’immediata espulsione verso il territorio d’origine”, la sua spiegazione.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vuole “picchiare un Carabiniere” per essere espulso dall’Italia: follia di un 37enne ucraino Notizie correlate Viene aggredito e rapinato, va dai carabinieri e 'scopre' di essere stato espulso dall'ItaliaUn episodio dai contorni complessi quello registrato nel territorio di Castel Volturno, dove un 35enne di nazionalità ghanese, irregolare sul... Espulso dall'Italia, rientra prima di 5 anni: preso. Tornerà in un centro per il rimpatrioSabato 21 i carabinieri Bondeno hanno arrestato un 44enne, già noto, poiché rientrato illegalmente sul territorio nazionale, in violazione del...