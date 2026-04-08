Viene aggredito e rapinato va dai carabinieri e ' scopre' di essere stato espulso dall' Italia

Nella zona di Castel Volturno, un uomo di 35 anni di nazionalità ghanese è stato aggredito e derubato. Dopo aver denunciato l’accaduto ai carabinieri, è stato scoperto che era stato già destinatario di un decreto di espulsione dal territorio italiano. L’uomo, che si trovava irregolarmente nel paese, è stato deferito in libertà per aver violato quel provvedimento.

Un episodio dai contorni complessi quello registrato nel territorio di Castel Volturno, dove un 35enne di nazionalità ghanese, irregolare sul territorio dello Stato, è stato deferito in stato di libertà per inottemperanza a un decreto di espulsione già emesso nei suoi confronti.L’intervento dei. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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