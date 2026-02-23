Espulso dall' Italia rientra prima di 5 anni | preso Tornerà in un centro per il rimpatrio

Un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a Bondeno perché è rientrato illegalmente in Italia prima della scadenza del divieto di cinque anni. La sua presenza sul territorio è stata scoperta dai carabinieri durante un controllo di routine. Nonostante l’espulsione, ha deciso di tornare nel paese. Ora sarà trasferito in un centro di rimpatrio per completare le procedure previste.

Sabato 21 i carabinieri Bondeno hanno arrestato un 44enne, già noto, poiché rientrato illegalmente sul territorio nazionale, in violazione del provvedimento che prevedeva il divieto di reingresso per cinque anni. Il soggetto era stato espulso appena nel giugno dello scorso anno e rimpatriato nel paese di origine in esecuzione all’ordinanza emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Bologna, per delle condanne riguardanti la commissione di reati contro la persona e in materia di stupefacenti. Ma l’uomo nonostante la misura di sicurezza dell’espulsione e il conseguente divieto assoluto di far rientro in Italia prima del periodo di tempo prescritto, ha deciso di tornare sul suolo nazionale e proprio a Bondeno. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Espulso dall’Italia dopo undici anni: rimpatriato detenuto nigerianoDopo undici anni di permanenza in Italia e numerosi reati commessi, un cittadino nigeriano di 37 anni è stato espulso e rimpatriato ieri dalla Polizia di Stato.

Scandiano, migrante espulso rientra in Italia: indagini sulle procedure di allontanamento e sui precedenti penali.A Scandiano, un migrante marocchino di 28 anni è tornato nel paese dopo essere stato espulso.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Espulso ingiustamente, potrà tornare in Italia ed essere risarcito; L’algerino con 30 anni di reati, mai espulso e ora anche risarcito indica uno Stato che chiede scusa ai criminali e delude i cittadini; Rabiot espulso nel recupero di Pisa-Milan: dovrà saltare la sfida con il Como; Rescissione del giudicato: quando è colpa tua?.

Espulso ingiustamente, potrà tornare in Italia e chiedere i danni. L’incredibile storia di Abu che smentisce la narrazione di MeloniAltro che rimpatri effettivi e regole chiare. La storia di Abu dimostra che a volte è lo Stato a non rispettare le norme ... lanotiziagiornale.it

Non vuole stare lontano dalla famiglia a Natale: albanese espulso, rientra a Pesaro e si presenta in Questura per farsi arrestareIl 36enne non si è nascosto nè sottratto alla giustizia, si è andato spontaneamente a costituire in Questura a Pesaro con un obiettivo chiaro. La famiglia e la moglie italiana vivono in provincia di ... corriereadriatico.it

Qui Maignan fu espulso... Cosa cambia dall'intervento subito da Ruben ieri - facebook.com facebook

Se esci temporaneamente dall'area tecnica vieni espulso e squalificato; se stai per tutta la partita fuori dall'area tecnica e corri addirittura sulla fascia seguendo i tuoi calciatori, non succede niente. La #pirateria x.com