Pioggia di missili su Tel Aviv | cosa non torna nel video che sta facendo il giro dei social

Un video che mostra un'intensa esplosione su Tel Aviv sta circolando sui social, in particolare su Facebook e X. Le immagini catturano una serie di missili che cadono sulla città, creando un’atmosfera di caos e distruzione. Le riprese sono state condivise da diversi utenti, alimentando la discussione online sulla portata dell’attacco. Finora non ci sono conferme ufficiali sulla provenienza o sulla data dell’evento mostrato nel video.

Circola un video, rilanciato su Facebook e X, che sembra documentare l’apocalisse nel cuore di Israele. Le immagini catturano una scarica di missili che impattano tra i grattacieli di Tel Aviv, sollevando palle di fuoco e dense colonne di fumo. La clip viene presentata come la prova della rappresaglia iraniana dopo i raid di fine febbraio, ma basta osservare con attenzione alcuni dettagli per capire che non stiamo guardando la realtà, bensì un’elaborazione digitale, come altre verificate dal nostro team. Per chi ha fretta. Un video di 15 secondi mostra una devastante pioggia di testate a grappolo colpire il centro di Tel Aviv.. Nonostante il realismo, mancano i riscontri ufficiali e l’audio non riporta le sirene d’allarme obbligatorie in questi casi. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Parcheggi a pagamento: l’ironico videoclip che sta facendo il giro dei social [VIDEO]Si intitola “L’ultimo dei parcheggi” il brano cantato da Marco Giovannoli, content creator locale, che ha realizzato un simpatico videoclip...

Usa e Israele attaccano l’Iran: «Oltre 200 morti». La rappresaglia di Teheran: pioggia di missili su Tel Aviv, in fiamme auto e palazzi – Il videoStati Uniti e Israele hanno lanciato dalle prime ore di sabato 28 febbraio un attacco militare contro l’Iran, che entrambi i Paesi definiscono...

Aggiornamenti e notizie su Pioggia di missili su Tel Aviv cosa non...

Temi più discussi: Pioggia di missili su Teheran, l’asse Usa-Israele apre la guerra; Iran: pioggia di missili su Teheran. Ondata di droni su Israele; Israele, pioggia di missili iraniani su Tel Aviv: le sirene d'allarme risuonano nella notte; Iran, ancora missili su Israele e sui Paesi alleati nel Golfo. FOTO.

Nuova ondata di droni contro Israele e basi USA. Pioggia di missili su TeheranAGI - Nel nono giorno di guerra in Iran, le forze israeliane hanno annunciato di avere completato la nuova ondata di attacchi su Teheran. I caccia dell'aeronautica militare, si legge in un post, hann ... msn.com

Pioggia di missili su Israele, Hezbollah apre il fronte nord: otto soldati feritiTeheran intensifica l'offensiva mentre il Libano diventa una polveriera: sirene in tutto il Paese e scontri a fuoco a Ras Naqura ... msn.com

Danza caraibica: pioggia di premi per l’Accademia Fuego Latino guidata da Evelyn Trainito Leggi qui: https://quotidianodigela.it/danza-caraibica-pioggia-di-premi-per-laccademia-fuego-latino-guidata-da-evelyn-trainito - facebook.com facebook

L’arma diabolica dei pasdaran: testate cluster che nascondono una pioggia di granate assassine x.com