Ilaria Salis si schiera ancora una volta dalla parte sbagliata. Dopo aver chiesto di abolire il carcere e di «okkupare» le case, l’eurodeputata si mostra entusiasta per Askatasuna. Le sue posizioni provocano reazioni contrastanti e alimentano il dibattito sulla linea politica dell’Europarlamento.

Dopo aver chiesto di abolire il carcere e «okkupare» le case, l'eurodeputata Avs palpita per Askatasuna. Il punto di partenza è volutamente semplice, quasi disarmante: anche una vita occidentale moderata, lontana da eccessi e lusso sfrenato, richiede ogni anno «8 tonnellate di sabbia, una tonnellata di metalli puri, tra cui rame, ferro e alluminio, 400 chili di acciaio, 100 chili di plastica, 8 tonnellate di carbone, 1.200 litri di petrolio». A testa. Chi ce li fornisce? Come viene trasportato e lavorato tutto questo ben di Dio? Se rispondiamo a queste domande, si legge nel libro, si capisce subito che la transizione ecologica e quella digitale non stanno affatto smaterializzando la nostra civiltà, ma la stanno rendendo ancora più dipendente dalle materie prime. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - VOTAntonio | Ilaria Salis, sempre dalla parte sbagliata

La polemica tra politica e social si infiamma dopo le violenze a Torino.

L’unità dell’opposizione italiana si sgretola sul tema Iran, dopo che anche Giuseppe Conte si è distanziato dalla condanna condivisa contro il regime di Teheran.

Ilaria Salis, l'attacco a Del Vecchio Jr è un autogol: Tu fai rabbia!Gioca all'attacco costante Ilaria Salis nella sua nuova strategia comunicativa sui social. Ma spesso finisce con un autogol. L'ultimo post è dedicato a Leonardo Maria Del Vecchio, erede della dinastia ... msn.com

Ilaria Salis, la verità sui salari: Questa è l’emergenzaLa vera emergenza secondo Ilaria Salis. L'eurodeputata con Avs è uscita allo scoperto mettendo in evidenza alcuni dati emblematici. newsmondo.it

"Sconcertante il fatto che #IlariaSalis si rammarichi di non aver partecipato al corteo di #Torino in cui un poliziotto è stato preso a martellate. #Avs la espella": #FdI insorge dopo le parole-choc dell'eurodeputata - facebook.com facebook

Roberto #Vannacci: "Mancano solo Ilaria Salis, Mimmo Lucano e Sumahoro. Dopo Renzi, ora anche il M5s! Di questo passo i giornali di Angelucci ci diranno che, nel mio tutto ipotetico nuovo partito, sono pronto a prendere come portavoce Luxuria, come resp x.com