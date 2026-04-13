Silvia Salis | i tacchi e i capelli che la sinistra vorrebbe avere

Una figura si presenta all’improvviso tra i vicoli e i marmi di Genova, caratterizzata da un passo deciso e un’eleganza che cattura l’attenzione. La persona indossa tacchi e ha capelli curati, elementi che sembrano riflettere uno stile che ha attirato l’attenzione della scena politica. L’identità e il ruolo di questa figura sono stati al centro di discussioni e speculazioni.

Roma, 13 aprile – Appare d’improvviso, tra i carruggi e i marmi superbi di Genova, una figura che ha il passo della sfidante e l’eleganza della preda che si fa cacciatrice. Silvia Salis, Sindaco della Lanterna, non cammina: procede speditamente, tra un’intervista a Bloomberg e la musica techno di Charlotte de Witte, passando per la foto “scandalo” che la ritrae in posa con le sue scarpe come se fosse nella redazione di Runaway de Il diavolo veste Prada. Lo fa con la sicurezza di chi ha sostituito la polvere delle pedane olimpiche con il velluto delle istituzioni, accreditandosi a una futura corsa nazionale col piglio di chi ha capito che il potere, in questa Italia di cartapesta, è innanzitutto un esercizio di stile e di anatemi ben assestati.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Silvia Salis: i tacchi e i capelli che la sinistra vorrebbe avere Leggi anche: Silvia Salis versione glamour e le scarpe da 1200 euro. La sinistra la difende. La destra “firmata” però è nemica del popolo Leggi anche: Centrosinistra, priorità al programma. Renzi: “Spero che Silvia Salis partecipi alle primarie”