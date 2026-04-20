Volterra fermato per un controllo stradale | uomo sorpreso a bordo di una vettura rubata

Domenica mattina, i carabinieri hanno avviato un ampio servizio di controllo del territorio nei comuni di Volterra, Pomarance e Riparbella. Durante le operazioni, è stato fermato un uomo a bordo di un veicolo. Successivamente, è emerso che l’auto era stata rubata. L’uomo è stato quindi arrestato e portato in caserma per ulteriori verifiche.

Un vasto servizio di controllo del territorio è stato attuato nella mattinata di domenica 19 aprile dai carabinieri che ha interessato i comuni di Volterra, Pomarance e Riparbella. L’attività, inserita in un piano di prevenzione del degrado urbano e di contrasto alle condotte di guida pericolose.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sorpreso a dormire a bordo di un’auto appena rubata a un pensionato: denunciato 34enne straniero Grottaglie. A bordo di una moto rubata fuggono ad un controllo: due 20enni denunciati dalla Polizia di StatoLa Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà due giovani grottagliesi entrambi di 20 anni ritenuti presunti responsabili dei reati di... Contenuti di approfondimento Si parla di: Inter-Cagliari 3-0, nerazzurri sempre più lanciati verso lo scudetto; Volterra, in mostra i graffiti di Fernando Nannetti: il libro di pietra dell’Art Brut. Rems Volterra, attesa infinita. Asia ancora senza un ricovero. La madre: InterveniteC’è un’ordinanza del tribunale, c’è il sollecito del Ministero e c’è, soprattutto, il grido disperato di una madre che vede la propria figlia consumarsi nell’abbandono, ma per lo Stato il tempo sembra ... lanazione.it