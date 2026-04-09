Sorpreso a dormire a bordo di un’auto appena rubata a un pensionato | denunciato 34enne straniero

Un uomo di 34 anni straniero è stato denunciato dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Fidenza dopo essere stato trovato mentre dormiva all’interno di un’auto appena trafugata a un pensionato. L’episodio si è verificato nel cuore della notte, quando i militari hanno individuato il veicolo e hanno scoperto la presenza dell’uomo a bordo. La vettura era risultata essere stata recentemente rubata nelle vicinanze.

dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fidenza. L'uomo è ritenuto il presunto responsabile di ricettazione di un'auto rubata. L'operazione si inserisce in un più ampio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Sorpreso a bordo di un’auto rubata con 70 bottiglie di super alcolici risultate rubate: denunciato 28enne italianoUna pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma ha sottoposto a controllo il conducente di un’auto sospetta che in orario notturno... Beccato dai carabinieri a bordo di un’auto rubata: 44enne denunciato per ricettazioneI carabinieri del nucleo radiomobile hanno rintracciato e recuperato un'auto rubata poco prima in via Torresino, nel quartiere Cibali. Si parla di: Alligatore sorpreso a fare il bagno in una casa in Florida; Inverigo, viola i divieti e dorme nel box dell’ex moglie: arrestato 53enne. Sorpreso a dormire a bordo di un’auto appena rubata. Denunciato un 34enneRubata nella notte a Fidenza, un’auto è stata recuperata poche ore dopo grazie al sistema di geolocalizzazione installato a bordo. I carabinieri hanno intercettato il veicolo in piazza La Pira, sorpre ... gazzettadiparma.it