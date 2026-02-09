Volley b2 femminile Timenet sconfitta bruciante al PalAramini Giallonere in campo sottotono e mai incisive

La Timenet Empoli perde nettamente in casa contro Pontassieve, con un secco 3-0. Le giallonere non riescono a trovare il ritmo e restano sottotono per tutta la partita. In campo, le ragazze non sono mai riuscite a essere incisive e a mettere in difficoltà le avversarie, che hanno controllato senza troppi problemi. La sconfitta brucia, soprattutto perché arriva davanti al pubblico di casa, lasciando molte cose da sistemare nel prossimo impegno.

TIMENET EMPOLI 0 PONTASSIEVE 3 TIMENET EMPOLI: Giraldi, Buggiani, Benvenuti, Sacchetti, Messina, Lucchesi, Donati, Mancuso, Mazzini, Salvestrini Tellini (L1), Caggiano (L2). All: Marco Dani. FLORENZO PONTASSIEVE: Adorni, Arnetoli, Bartali, Zatini, Bianchini, Forte, Giova, Franci, Lodovici, Matassini, Mezzedimi, Pettinari, Meucci (L). All: Caini Parziali: 20-25; 20-25; 17-25. Arbitri, Poli e Lasarcina EMPOLI – Grande delusione al PalAramini per la Timenet Empoli e per il pubblico di casa che ha visto le proprie beniamine cedere nettamente alle avversarie che pure erano state battute facilmente alla prima del girone di andata per 0-3.

