Volley Serie B | troppa Tuscania per gli amaranto netto 3-0 al Palazzetto Comunale

Nel match di Serie B di volley, la squadra di casa ha subito una sconfitta senza punti contro la formazione ospite. La partita si è giocata al Palazzetto Comunale e si è conclusa con un risultato di 3-0 a favore di Tuscania. La gara si è svolta oggi, 20 aprile 2026, con gli amaranto che non sono riusciti a conquistare set.

Arezzo, 20 aprile 2026 – Volley, Serie B – Troppa Tuscania per gli amaranto: netto 3-0 al Palazzetto Comunale. Vittoria convincente per la Maury’s Com Cavi Tuscania, che supera con un secco 3-0 il Club Arezzo n ella gara disputata al Palazzetto Comunale di Tuscania. I padroni di casa si impongono con autorità, confermando ancora una volta la propria forza e solidità in ogni fondamentale. Troppo ampio il divario visto in campo: Tuscania ha gestito il match con grande sicurezza, lasciando poco spazio agli amaranto, ai quali non sono bastati alcuni buoni momenti di gioco per mettere realmente in difficoltà gli avversari. Per Arezzo resta aperta la lotta salvezza, con tre partite ancora da disputare in una classifica sempre più corta e combattuta.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Volley, Serie B: troppa Tuscania per gli amaranto, netto 3-0 al Palazzetto Comunale Notizie correlate Leggi anche: Basket serie A2 | Bi.Emme Service Livorno-Flats Service Bologna: troppa Libertas per la Fortitudo, festa amaranto al Modigliani Forum Leggi anche: Basket serie A2 | Bi.Emme Service Livorno-Flats Service Bologna 91-73: troppa Libertas per la Fortitudo, festa amaranto al Modigliani Forum Contenuti e approfondimenti Si parla di: Volley, Serie B: troppa Tuscania per gli amaranto, netto 3-0 al Palazzetto Comunale; Volley, troppa Tuscania per il Club Arezzo: 3-0. Volley, Serie B: troppa Tuscania per gli amaranto, netto 3-0 al Palazzetto ComunaleArezzo, 20 aprile 2026 – Volley, Serie B – Troppa Tuscania per gli amaranto: netto 3-0 al Palazzetto Comunale. Vittoria convincente per la Maury’s Com Cavi Tuscania, che supera con un secco 3-0 il ... lanazione.it