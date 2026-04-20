volley per la giorgio peri una vittoria che profuma di salvezza

La Pallavolo Grosseto Giorgio Peri ottiene una vittoria che mette un passo più vicino alla salvezza nel campionato di volley. La partita si conclude con un risultato positivo per la squadra, che avanza in classifica e riduce le possibilità di retrocessione. La vittoria permette di consolidare la posizione e di mantenere aperte le chance di permanenza nella categoria superiore. La prossima sfida si avvicina, con obiettivi ancora da conquistare.

Vittoria e salvezza praticamente in ghiaccio per la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri. La squadra di coach Elisabetta Alberti, nel ventitreesimo turno del girone B di serie C femminile, ha vinto 3-0 sul campo del Montebianco Volley Pallavolo: vittoria sofferta ma meritata per la formazione grossetana che si è imposta 23-25, 18-25, 27-25. Un successo che ci voleva dopo alcuni passaggi a vuoto delle grossetane nelle ultime settimane. Coach Alberti era senza Tocci e con Harasymenko non al meglio. Primo e terzo set molto combattuti tra le due formazioni che si sono sfidate a viso aperto. Alberti ha schierato la giovane Bosi, così come Raulli schierata titolare sempre per esigenze di squadra.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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