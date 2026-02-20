Il Team Rooster di Cesenatico protagonista alle finali nazionali

Il Team Rooster di Cesenatico ha vinto i campionati italiani di obstacle course race (OCR), che si sono svolti a Bologna. La gara ha attirato numerosi appassionati e atleti da tutta Italia. La vittoria di questo team locale dimostra come l’OCR stia crescendo come disciplina sportiva. La competizione ha visto sfidarsi atleti con percorsi ad ostacoli impegnativi e tempi record. La vittoria di Cesenatico apre nuove opportunità per le future selezioni nazionali e internazionali di questa disciplina.

E’ tempo di olimpiadi invernali ma si pensa già alle olimpiadi di Los Angeles 2028 dove debutterà nel pentathlon moderno l’Ocr (Obstacle Course Race), che nei giorni scorsi a Bologna ha visto l’assegnazione dei titoli italiani 2025. Il team Rooster di Cesenatico si è confermato un’eccellenza del territorio, capace di primeggiare in tutte le varianti di questa disciplina così completa e faticosa, con i suoi atleti di tutte le età, dai giovanissimi under 16 ai veterani over 50, distinguendosi in tutte le principali specialità, dalla Supersprint gara di 100 metri con 11 ostacoli molto tecnica e spettacolare, alla Sprint che è una gara di circa 400 metri con ostacoli, fino alla Short gara di 3 chilometri dove oltre alle qualità nella corsa sono decisive anche le doti tecniche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Team Rooster di Cesenatico protagonista alle finali nazionali Leggi anche: Goleador Cup, il Carli Salviano 2017 vola alle Finali Nazionali: appuntamento a giugno allo stadio Sinigaglia di Como Leggi anche: Karate, ecco gli atleti regionali che andranno alle finali nazionali Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il Team Rooster di Cesenatico protagonista alle finali nazionali; ARC Raiders: Fix Glitch per le Munizioni Infinite. Nico Paz e Wesley tra le Future Stars di EA Sports FC 26EA SPORTS FC 26 rafforza il proprio impegno sulla prossima generazione del calcio con l'arrivo del Team 2 di Future Stars, che aggiunge una ... sportmediaset.mediaset.it Roster team ufficiale della Coppa Italia ACI Esport Formula 4 2026 iRacing Qui si sente già odore di asfalto. #ACIESport #SimRacing #iRacing @ACI_Sport x.com Ecco il roster dei team protagonisti del Campionato Italiano ACI Esport Formula 4 2026 iRacing. Una griglia che mette insieme realtà storiche e nomi pronti a sorprendere: ora che i colori sono schierati, manca solo una cosa… accendere i semafori. #ACIE - facebook.com facebook