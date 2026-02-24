Cus MoRe in corsa con L’Aquila per la finali nazionali di volley

Il Cus Mo.Re ha perso contro L’Aquila in una partita combattuta, che ha deciso la qualificazione alle finali nazionali di volley. La sconfitta, arrivata al quinto set dopo oltre due ore di gioco, si è conclusa 3-2. La gara è stata intensa e combattuta, con molti punti decisivi negli ultimi scambi. La sfida ha messo in evidenza la determinazione di entrambe le squadre, lasciando ancora aperta la corsa alla qualificazione. Ora, tutto si deciderà nelle prossime partite.

© Ilrestodelcarlino.it - Cus Mo.Re in corsa con L’Aquila per la finali nazionali di volley

È partita la corsa qualificazioni alle finali nazionali dei campionati universitari, che come sempre accade vedrà l’università di Modena e Reggio Emilia tra le protagoniste: nella pallavolo tradizionale terreno di caccia degli universitari di Unimore, la corsa alla finale però è iniziata con una sconfitta, maturata nei giorni scorsi a L’Aquila contro i locali del Cus L’Aquila Vittoriosi 3-2 (2725 2624 2628 1925 15-13) al termine di una vera e propria battaglia, durata oltre due ore e mezza, risolta solo ai vantaggi neIl’ultimo set. CUS Mo.Re esce dal campo del CUS L’Aquila con onore dopo un risultato che fotografa una partita giocata costantemente sul filo del rasoio: per i ragazzi di coach Iaia, ogni set perso è arrivato con il distacco minimo, a testimonianza di un equilibrio quasi totale rotto solo da pochi dettagli nella fase break. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Finali nazionali di hockey indoor femminile: Cus Pisa quarto, resta in serie A1Le finali nazionali di hockey indoor femminile si sono disputate ieri e oggi al Cus Pisa. Hockey femminile: Cus tra le finali per la promozione in Elite e l’attesa per gli EuropeiIl Cus Pisa hockey femminile si prepara a due importanti appuntamenti: le finali per la promozione in A1 Indoor e la convocazione di Matilde Piccinocchi agli EuroHockey Indoor Championship II. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Giorno: 17 Febbraio 2026; Ripartono i Campionati Nazionali Universitari 2026: al via la pallavolo maschile; CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI: LA CAMPIONESSA MONDIALE DI FOSSA OLIMPICA ERICA SESSA A L'AQUILA; Campionati Nazionali Universitari 2026: pallavolo maschile apre le qualificazioni. Cus Mo.Re in corsa con L’Aquila per la finali nazionali di volleyÈ partita la corsa qualificazioni alle finali nazionali dei campionati universitari, che come sempre accade vedrà l’università di Modena ... ilrestodelcarlino.it Cus Mo.Re., successo per la seconda edizione del Meeting Cus-Unimore di Atletica LeggeraNella giornata di Domenica 30 Aprile, presso il campo Comunale di Atletica di Modena, si è tenuto il secondo Meeting Cus-Unimore di Atletica Leggera. La manifestazione è stata organizzata da l’ASD ... modenatoday.it La corsa del Futsal Cus Palermo in Coppa Italia prosegue: 2-1 al Nausicaa - facebook.com facebook