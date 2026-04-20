Volley l’Olimpia Teodora cede al tie break contro Campagnola | festa promozione rinviata

Nel 23º turno del campionato di serie B1, l’Olimpia Teodora ha affrontato Campagnola Emilia in una partita che si è protratta fino al tie break. La squadra di casa ha perso l’incontro, rinviando così la festa promozione prevista. La gara è stata molto combattuta e lunga, con entrambe le formazioni che si sono alternate nel punteggio fino alla conclusione.

L’Olimpia Teodora deve rinviare la festa promozione al termine di una avvincente e lunghissima partita contro Campagnola Emilia nel 23º turno del campionato di B1. Ravenna perde un’imbattibilità casalinga che durava da 13 mesi al tie break, conquistando un punto che non basta per la matematica.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Guancia Volley Academy ko: la squadra atripaldese cede al tie break contro SessaSeconda sconfitta di fila per la Guancia Volley Academy di coach Modica che, dopo il passo falso esterno contro la capolista Volla, cade anche tra le... Volley, l'Olimpia Teodora vince a Riccione e sente profumo di promozioneL’Olimpia Teodora supera con una vittoria di 3-0 anche l’ostacolo Riccione, nel 21esimo turno di un campionato che vede Ravenna sempre più vicina... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Volley, per le Leonesse il sogno si avvicina: l'Olimpia Teodora a un passo dalla promozione; Volley, l’Olimpia Teodora cede al tie break contro Campagnola: festa promozione rinviata; Festa rimandata per l’Olimpia Teodora, al Pala Costa passa Campagnola al tie-break; Olimpia Teodora vince ancora e vede la Serie A3: promozione possibile nel big match con Campagnola. Volley, l’Olimpia Teodora cede al tie break contro Campagnola: festa promozione rinviataL’Olimpia Teodora deve rinviare la festa promozione al termine di una avvincente e lunghissima partita contro Campagnola Emilia nel 23º turno del campionato di B1. Ravenna perde un’imbattibilità casal ... ravennatoday.it Festa rimandata per l’Olimpia Teodora, al Pala Costa passa Campagnola al tie-breakÈ rimandata la festa promozione in A3 dell'Olimpia Teodora. Sabato al Pala Costa, infatti, le ravennati hanno incassato la loro quarta sconfitta ... ravennaedintorni.it CS Olimpia Teodora – Olimpia Teodora Volley a un passo dalla promozione in A3 Senza patemi l’Olimpia Teodora fa sua l’intera posta nel match della 22esima giornata contro Scandicci e si avvicina sempre più alla promozione in Serie A3. Troppa la differen - facebook.com facebook