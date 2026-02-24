Guancia Volley Academy ko | la squadra atripaldese cede al tie break contro Sessa

Seconda sconfitta di fila per la Guancia Volley Academy di coach Modica che, dopo il passo falso esterno contro la capolista Volla, cade anche tra le mura amiche della palestra "N.Adamo" contro il Volley Sessa al termine di una gara combattuta ma sottotono, conclusa sul 3-2 per gli ospiti (18-25; 25-22; 22-25; 31-29; 12-15). Una prestazione opaca quella degli atripaldesi, apparsi poco brillanti e soprattutto molto fallosi, in particolare al servizio dove i numerosi errori hanno spesso compromesso i momenti decisivi del match. Nonostante qualche spunto positivo e la reazione nel quarto set, vinto ai vantaggi dopo una lunga battaglia, la squadra non è riuscita a trovare continuità e lucidità nel tie-break finale.