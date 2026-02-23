Capolavoro Orvietana Impresa a Grosseto Battuta la capolista
L’Orvietana ha vinto a Grosseto, battendo la capolista con un gol deciso da un’azione nel secondo tempo. La causa della vittoria deriva dalla determinazione dei giocatori e dalle scelte tattiche del tecnico. La squadra toscana ha tentato di reagire, ma ha trovato una difesa compatta e un attacco efficace. La partita si è accesa nel finale, quando l’Orvietana ha trovato il gol decisivo. La sfida continua con entusiasmo tra le due formazioni.
GROSSETO 0 ORVIETANA 1 GROSSETO (4-3-2-1): Marcu; Guerrini (1’st Ciraudo), Gonnelli, D’Ancona (1’st Disanto), Montini; Sabelli, Masini (28’st Italiano), Sacchini (13’st Riccobono); Gerardini, Benedetti (28’st Regoli); Marzierli. A disp.: Romagnoli, Lorenzini, Ampollini, Fiorani. All.: Indiani. ORVIETANA (3-5-2): Formiconi; Berardi, Ricci, Mauro; Paletta, Sforza (28’st Marchegiani), Lobrano, Simic (26’st Arsenijevic), Barbini (20’st Tronci); Caon (43’st Tilli), Panattoni (47’st Ciavaglia). A disp.: Porta, Citarella, Nhaga, Canini. All.: Pascali. Arbitro: Laugelli di C. Monferrato (Ventre di Rossano – Salituro di Cosenza). 🔗 Leggi su Lanazione.it
