capolavoro orvietana impresa a grosseto battuta la capolista

L’Orvietana ha vinto a Grosseto, battendo la capolista con un gol deciso da un’azione nel secondo tempo. La causa della vittoria deriva dalla determinazione dei giocatori e dalle scelte tattiche del tecnico. La squadra toscana ha tentato di reagire, ma ha trovato una difesa compatta e un attacco efficace. La partita si è accesa nel finale, quando l’Orvietana ha trovato il gol decisivo. La sfida continua con entusiasmo tra le due formazioni.