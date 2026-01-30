basket serie c impresa lissone con super guidi battuta la capolista cermenate

La Galvi Lissone fa un grande passo avanti battendo la capolista Cermenate in una partita combattuta fino all’ultimo secondo. Guidi brilla con una prestazione decisiva e permette alla squadra di Galli di portare a casa una vittoria importante, conclusa solo con un canestro negli ultimi istanti dell’over-time. È stata una gara intensa, che ha tenuto tutti col fiato sospeso fino alla fine.

Scalpo nobile per la Galvi Lissone nel primo turno infrasettimanale del 2026 in Serie C. La formazione di Alessandro Galli ferma la capolista Cermenate dopo un match combattutissimo e deciso solo all’ultimo possesso dell’over-time (82-81). Protagonista assoluto della serata è stato Alessandro Guidi, autore di una prestazione da “tripla doppia“ con 44 punti personali (più della metà) e 1517 dalla lunetta, 713 da due e 510 da tre, oltre a 11 rimbalzi, 11 falli subiti, 2 recuperi e 2 assist. Ed è proprio una sua tripla a mandare la gara al supplementare (69-69) dopo che gli ospiti erano stati avanti di sei lunghezze al 38’ (61-67). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

