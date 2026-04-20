Volley B1 femminile | tempo di bilanci per la Vtb
Si sono conclusi gli incontri della squadra femminile di volley di serie B1, con il match tra Transport Ripalta e Dm Sistemi Group. La partita si è conclusa con tre set vinti dalla squadra di casa e uno dalla trasferta. I giocatori più presenti sono stati Martinelli con 18 punti e Ottino con 17. La squadra ospite ha schierato Bassi, Boffelli e Valentini, mentre la formazione di casa ha visto in campo diversi atleti, tra cui Feroldi e Galbero.
Transport Ripalta 3 Dm Sistemi Group 1 (25-14, 25-19, 15-25, 25-18) CR TRANSPORT RIPALTA: Feroldi 13, Martinelli 18, Ottino 17, Gabrieli 6, Galbero 9, Giordano 3, Labadini (L1); Bassi 1, Boffelli, Valentini. Non entrate: Boffi, Rossetti (L2), Russo. All. Verderio. DM SISTEMI GROUP VOLLEY TEAM: Taiani 9, Fucka 13, Bongiovanni 16, Pinali 7, Neriotti 11, Saccani 2, De Paoli (L1); Giorgio 1, Carnevali. Non entrate: Minelli, Govoni. All. Ghiselli. Arbitri: Cavalera e Mutti. La distanza che separava Bologna dalle prime della classe nel girone di andata non è colmata. Anzi, semmai è aumentata, complice la fame di chi vede la promozione a un passo e la fame alla fine fa la differenza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
B1 Femminile: Banca Annia PW - VS - Isuzu Cerea VR
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