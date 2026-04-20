Volley B1 femminile | tempo di bilanci per la Vtb

Si sono conclusi gli incontri della squadra femminile di volley di serie B1, con il match tra Transport Ripalta e Dm Sistemi Group. La partita si è conclusa con tre set vinti dalla squadra di casa e uno dalla trasferta. I giocatori più presenti sono stati Martinelli con 18 punti e Ottino con 17. La squadra ospite ha schierato Bassi, Boffelli e Valentini, mentre la formazione di casa ha visto in campo diversi atleti, tra cui Feroldi e Galbero.