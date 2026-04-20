Durante la cerimonia, la cognata ha lanciato un secchio di vernice nera contro la sposa, rovinando il vestito bianco. L’episodio è avvenuto pochi istanti prima del tradizionale

Il bianco dell’abito, simbolo di una promessa, inghiottito dal nero di una vendetta. Bastano pochi secondi, un gesto studiato e un secchio di vernice per trasformare un matrimonio in un caso giudiziario e in un trauma destinato a durare anni. È successo nel Kent, come racconta anche “Il Messaggero”, ma la storia, per dinamica e ferocia, sembra uscita da una sceneggiatura più che da una cronaca familiare. Gemma Monk, 35 anni, operatrice nel campo della salute mentale, stava per percorrere la navata della Oakwood House, elegante dimora vittoriana a Maidstone. Accanto a lei, Ken Monk, fidanzato d’infanzia diventato futuro marito. Poi l’irruzione improvvisa: la cognata, Antonia Eastwood, si avvicina e le rovescia addosso un secchio di vernice nera.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Voleva rovinarmi la vita, ma io mi sarei sposata anche in mutande”: la cognata le lancia addosso un secchio di vernice nera pochi istanti prima del sì, la vendetta pianificata per anni

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