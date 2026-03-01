Lidia Macchi avrebbe compiuto 60 anni la lettera della sorella | Spesso mi capita di pensare a come sarebbe potuta essere la tua vita | ti saresti sposata? Avresti avuto dei figli?

Lidia Macchi avrebbe compiuto 60 anni, e sua sorella ha scritto una lettera in cui riflette su come sarebbe potuta essere la sua vita, chiedendosi se si sarebbe sposata o avrebbe avuto dei figli. La giovane, appena ventenne, è stata uccisa nel dicembre del 1987, e a oggi il suo delitto rimane irrisolto.

Ha lasciato i genitori, Giorgio e Paola, la sorella Stefania e il fratello Alberto, appena nato all’epoca dei fatti. Ecco cos’ha scritto Stefania: «Ciao Lidia, buon compleanno! Quest’anno sarebbero sessanta. Quanti compleanni sono passati senza poterli festeggiare; mi è venuto in mente che Alberto non ha mai festeggiato un compleanno con te. Per i 20 non era ancora nato (mancavano 15 giorni) e per i 21 eri già morta. Una sorella che non ha mai conosciuto, se non attraverso i nostri racconti, le foto e i tuoi scritti. Spesso mi capita di pensare a come sarebbe potuta essere la tua vita: saresti diventata magistrato come sognavi? Ti saresti sposata? Avresti avuto dei figli? E a come sarebbe stata la mia e a quella della nostra famiglia con la tua compagnia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

