Voglio farla finita ma un carabiniere lo tiene 50 minuti al telefono e i colleghi vanno a salvarlo

Un uomo ha espresso l’intenzione di togliersi la vita, ma è stato salvato grazie a un lungo dialogo telefonico con un carabiniere, che ha parlato con lui per circa 50 minuti. Durante questa conversazione, la pazienza e l’ascolto attento sono stati fondamentali mentre i colleghi intervenivano sul posto. La vicenda si è conclusa con il soccorso dell’uomo da parte delle forze dell’ordine.

E' successo a Misilmeri. L'uomo ha telefonato alla centrale operativa manifestando l'intenzione di togliersi la vita. L'operatore ha avviato un paziente e delicato lavoro di persuasione, nel frattempo i militari hanno raggiunto il domicilio dell'interlocutore, scongiurando il peggio Un lungo dialogo al telefono, pazienza, lucidità e una straordinaria capacità di ascolto. Sono stati questi gli elementi che hanno consentito ai carabinieri della compagnia di Misilmeri di salvare un uomo che aveva annunciato l’intenzione di togliersi la vita. Tutto ha avuto inizio quando la centrale operativa ha ricevuto una telefonata da parte dell'uomo in evidente stato confusionale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

