Voglio farla finita salvato dai carabinieri a Reggio Emilia

Un giovane di 26 anni è stato salvato dai carabinieri a Reggio Emilia dopo aver minacciato di lanciarsi dall’ottavo piano di un palazzo vicino alla stazione. Le forze dell’ordine sono intervenute nel pomeriggio di oggi e sono riuscite a convincerlo a desistere dal gesto. L’episodio si è svolto in una zona molto frequentata e ha richiesto diverse ore di intervento.

Reggio Emilia, 8 marzo 2026 – Ci sono volute ore, ma alla fine l'intervento dei carabinieri ha permesso di evitare un insano gesto, in zona stazione a Reggio Emilia, dove un giovane di 26 anni minacciava di gettarsi dall'ottavo piano di un palazzo. E' accaduto venerdì. Il giovane, in forte stato di agitazione, proferiva frasi sconnesse. Data la delicatezza dello scenario, è stato immediatamente attivato il protocollo per la gestione delle crisi. Un "negoziatore" dei carabinieri, pur trovandosi a distanza, è rimasto in costante contatto telefonico con i colleghi sul posto che, seguendo le indicazioni dello specialista, hanno avviato un contatto col ragazzo, parlando da una finestra vicina.