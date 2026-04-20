Nelle ultime ore si sono fatte più insistenti le voci su un possibile trasferimento di Bernardo Silva in Serie A. L'interesse della Juventus si accompagna a dichiarazioni del calciatore, che ha anticipato di testa un attaccante dell'Arsenal durante un allenamento. La discussione tra i due giocatori ha attirato l'attenzione, mentre i dettagli sul futuro del portoghese rimangono ancora da definire.

Vedendolo saltare di testa il paragone sarà venuto in mente a tutti. “Sembra Cannavaro contro la Germania”. Contesto: il City è in vantaggio e si sta difendendo dal forcing dell’Arsenal. Bernardo Silva - 173 centimetri che fanno gola alla Juve - salta di testa con Gyokeres, di 15 cm più alto. E lo anticipa. Prendendosi gli applausi dell’Etihad e del suo centravanti Haaland. I due sono stati poi intervistati nel post-partita. Erling ha segnato il gol decisivo, mentre Bernardo è stato premiato come miglior giocatore in campo. Anche il norvegese, davanti alle telecamere, ha scherzato con il compagno. “Sembravi quel ca**o di Cannavaro! Sei fortissimo”.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Visto che Bernardo Silva è pronto per la Serie A? "Sembravi Cannavaro con la Germania", gli dice Haaland

Notizie correlate

Haaland impreca in diretta e paragona Bernardo Silva a Cannavaro: gaffe in tv dopo City-ArsenalDurante la conversazione con il giornalista, Haaland ha raccontato un episodio di gioco elogiando Bernardo Silva.

Leggi anche: Il City rimonta e tiene aperta la Premier: Bernardo Silva e Haaland stendono il Liverpool

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Juventus, la Champions è più vicina e apre al grande colpo Bernardo Silva; Non solo Alisson e Bernardo Silva: da Lewandowski a Kim, chi sono gli altri big nel mirino della Juve; Guardiola non molla un obiettivo della Juventus; Juve, cercasi leader: Kim, Alisson e Bernardo Silva per puntare allo scudetto con Spalletti.

Visto che Bernardo Silva è pronto per la Serie A? Sembravi Cannavaro con la Germania, gli dice HaalandIl portoghese nel mirino della Juve anticipa di testa il centravanti dell'Arsenal Gyokeres, che è 15 centimetri più alto di lui, e strappa applausi a tifosi e compagni ... gazzetta.it

Bernardo Silva alla Juventus ora c’è una certezzaLa Juventus e Bernardo Silva è un matrimonio che si farà, ora c'è una certezza per questo clamoroso colpo di mercato. juvelive.it

"Bernardo Silva come il fottuto Cannavaro": Haaland su di giri crea imbarazzo in diretta tv - facebook.com facebook

"Bernardo Silva come il fottuto Cannavaro": Haaland su di giri crea imbarazzo in diretta tv x.com