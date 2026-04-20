Visto che Bernardo Silva è pronto per la Serie A? Sembravi Cannavaro con la Germania gli dice Haaland
Nelle ultime ore si sono fatte più insistenti le voci su un possibile trasferimento di Bernardo Silva in Serie A. L'interesse della Juventus si accompagna a dichiarazioni del calciatore, che ha anticipato di testa un attaccante dell'Arsenal durante un allenamento. La discussione tra i due giocatori ha attirato l'attenzione, mentre i dettagli sul futuro del portoghese rimangono ancora da definire.
Vedendolo saltare di testa il paragone sarà venuto in mente a tutti. “Sembra Cannavaro contro la Germania”. Contesto: il City è in vantaggio e si sta difendendo dal forcing dell’Arsenal. Bernardo Silva - 173 centimetri che fanno gola alla Juve - salta di testa con Gyokeres, di 15 cm più alto. E lo anticipa. Prendendosi gli applausi dell’Etihad e del suo centravanti Haaland. I due sono stati poi intervistati nel post-partita. Erling ha segnato il gol decisivo, mentre Bernardo è stato premiato come miglior giocatore in campo. Anche il norvegese, davanti alle telecamere, ha scherzato con il compagno. “Sembravi quel ca**o di Cannavaro! Sei fortissimo”.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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