Haaland impreca in diretta e paragona Bernardo Silva a Cannavaro | gaffe in tv dopo City-Arsenal

Durante una trasmissione televisiva, il calciatore ha espresso un commento sulla partita tra la sua squadra e l'Arsenal, menzionando un episodio di gioco. In quel momento, ha rivolto parole di apprezzamento per il compagno di squadra Bernardo Silva, paragonandolo a un ex calciatore italiano. In modo spontaneo, Haaland si è anche lasciato andare a una reazione di frustrazione, pronunciando un'imprecazione in diretta.