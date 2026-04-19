Haaland impreca in diretta e paragona Bernardo Silva a Cannavaro | gaffe in tv dopo City-Arsenal
Durante una trasmissione televisiva, il calciatore ha espresso un commento sulla partita tra la sua squadra e l'Arsenal, menzionando un episodio di gioco. In quel momento, ha rivolto parole di apprezzamento per il compagno di squadra Bernardo Silva, paragonandolo a un ex calciatore italiano. In modo spontaneo, Haaland si è anche lasciato andare a una reazione di frustrazione, pronunciando un'imprecazione in diretta.
Durante la conversazione con il giornalista, Haaland ha raccontato un episodio di gioco elogiando Bernardo Silva. Si è lasciato sfuggire un'espressione volgare mentre paragonava il portoghese al campionato italiano.🔗 Leggi su Fanpage.it
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