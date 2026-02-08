Il City rimonta e tiene aperta la Premier | Bernardo Silva e Haaland stendono il Liverpool

Il Manchester City ottiene una vittoria importante contro il Liverpool. Dopo essere passati in svantaggio con il gol di Szoboszlai, i Citizens hanno reagito e sono riusciti a rimontare negli ultimi minuti. Bernardo Silva ha segnato il gol del pareggio, poi Haaland ha trasformato un rigore decisivo. La partita si è conclusa con il City che mantiene aperta la corsa alla Premier League.

La Premier League è ancora aperta. Il Manchester City se ne assicura con una pesantissima vittoria ad Anfield, rimontando a partire dall’84’ il vantaggio del Liverpool con Dominik Szoboszlai e chiudendo sul 2-1 grazie al rigore decisivo di Erling Haaland al minuto 93’ e a una clamorosa parata di Gigio Donnarumma al 99’. È quello che serviva alla squadra di Guardiola per tornare a -6 dall’Arsenal, capolista in fuga. È la prova di carattere che può riaccendere le speranze del City, che ad Anfield nella storia della Premier aveva vinto solo due volte, l’ultima 5 anni fa senza tifosi per il Covid, e che ne esce invece con una vittoria che pareva impossibile dopo il vantaggio del Liverpool. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il City rimonta e tiene aperta la Premier: Bernardo Silva e Haaland stendono il Liverpool Approfondimenti su City Liverpool L’Arsenal sbatte contro il Nottingham Forest e tiene aperta la corsa alla Premier League (il City ha perso il derby) L'Arsenal non riesce a superare il Nottingham Forest in una partita senza reti, mantenendo aperta la corsa alla Premier League. Risultati Premier League, gol e spettacolo negli anticipi! Haaland da record, ma il City rischia la rimonta contro il Fulham. La doppietta in rovesciata di Romero salva gli Spurs Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su City Liverpool Argomenti discussi: Solanke invita all'unità al Tottenham dopo il pari in rimonta; Tranquillo, Arsenal: a questo Manchester City non riuscirà la solita rimonta di fine stagione; Premier: i risultati di Arsenal, Chelsea e Liverpool; L'Arsenal torna a vincere: +7 su City e Aston Villa. Chelsea ok in rimonta. Poker del Liverpool. Premier League: il City vince in rimonta in casa del Liverpool e torna in corsa per il titoloIl Manchester City batte 2-1 il Liverpool e riaccende le proprie speranze di titolo in Premier League. Determinante il rigore trasformato da Erling Haaland nei minuti di recupero. ansa.it Incredibile ad Anfield: rimonta City in extremis e Liverpool ko! Szoboszlai eurogol e rossoTermina con il punteggio di 1-2 la sfida tra Liverpool e Manchester City. Girandola di emozioni ad Anfield: al 74' Szoboszlai porta avanti i Reds con un eurogol ma dieci minuti dopo Bernardo Silva ris ... tuttosport.com All’ultimo respiro Il City conquista i 3 punti contro il Liverpool grazie al rigore trasformato da Haaland al 93’ Liverpool che era riuscito a passare in vantaggio al 74’ con Szoboszlai, poi espulso a fine partita. All’84’ Bernardo Silva firma la rete del pari, ment facebook Non solo il rinnovo di Yildiz, il piano di Elkann è ancora più ambizioso Nei piani del club, secondo Gazzetta, ci sarebbe l'ingaggio a parametro zero di Bernardo Silva La notizia completa nel primo commento x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.