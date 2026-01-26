Cellulari in classe Frassinetti spiega le eccezioni al divieto per la didattica specifica e il sostegno agli alunni con disabilità con 800 milioni dedicati alla formazione del personale

La sottosegretaria Frassinetti ha chiarito le norme sul divieto di cellulari in classe, evidenziando le eccezioni per attività didattiche specifiche e il sostegno agli alunni con disabilità. Sono stati assegnati 800 milioni di euro per la formazione del personale docente, al fine di garantire un’implementazione efficace delle norme e un ambiente scolastico più sicuro e inclusivo.

La sottosegretaria Frassinetti ha ribadito il divieto dei cellulari a scuola per proteggere l’apprendimento e la salute degli studenti. Contemporaneamente, ha annunciato massicci investimenti per dotare le classi di dispositivi digitali istituzionali e favorire una formazione tecnologica consapevole. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito conferma la linea del rigore sull’uso degli smartphone tra i banchi, puntando su un massiccio investimento nelle tecnologie di istituto. Il sottosegretario Paola Frassinetti, rispondendo a un atto ispettivo della senatrice Floridia, ha illustrato la strategia del Governo per tutelare l’apprendimento senza rinunciare all’innovazione.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Docente di sostegno confermato dalle famiglie, il Garante per le persone con disabilità difende la norma: “Continuità didattica è diritto essenziale”Il Garante per le persone con disabilità conferma l'importanza della continuità didattica come diritto fondamentale.

Assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, pubblicati i decreti: 260 milioni di euro per il 2025Il Ministero per le Disabilità ha annunciato la pubblicazione di due decreti ministeriali che stanziano oltre 260 milioni di euro per il 2025, destinati a potenziare i servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità.

