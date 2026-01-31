Oltre 400 persone a tavola per la cena del Calcit al Cas di Indicatore

Più di 400 persone hanno partecipato alla cena organizzata dal Calcit al Centro di aggregazione sociale di Indicatore. La serata di venerdì 30 gennaio è stata un successo, con molti che si sono riuniti per sostenere l’associazione e condividere un momento di convivialità. La tavolata lunga e animata ha coinvolto cittadini di tutte le età, trasformando l’evento in un’occasione di incontro e solidarietà.

La tradizionale cena che contribuisce a rafforzare il legame dei cittadini con gli operatori sanitari e creare un rapporto di fiducia e rispetto con obiettivi comuni Più di 400 persone si sono sedute a tavola, nella serata di venerdì 30 gennaio, per la cena del Calcit presso il Centro di aggregazione sociale di Indicatore. La cena che ormai è diventata una "tradizione" contribuisce a rafforzare il legame dei cittadini con gli operatori sanitari e creare un rapporto di fiducia e rispetto con obiettivi comuni: mantenere e migliorare la sanità pubblica e i suoi servizi sia in Ospedale che nel territorio.

