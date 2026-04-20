Un episodio di violenza si è verificato a bordo di un autobus in una località toscana, coinvolgendo un minore di 16 anni. Secondo quanto riferito, l'aggressore avrebbe chiesto all’altro passeggero se avesse registrato un video. Questo fatto si aggiunge a una serie di incidenti simili tra giovani, collegati a comportamenti impulsivi e a un senso di disagio. La polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire le dinamiche dell’episodio.

PORTOFERRAIO (Livorno) Ancora un episodio di violenza giovanile, che sembra non avere proprio alcun senso, se non il disagio, puro e semplice disagio. Questa volta siamo a Portoferraio, il centro principale dell’isola d’Elba, cuore dell’arcipelago toscano. È accaduto il 17 aprile scorso intorno alle 19, alla stazione degli autobus che si trova nella zona portuale di Portoferraio. Protagonista di questa storia è un sedicenne che inizia a comportarsi, ad atteggiarsi, in modo violento prima nei confronti di un amico e poi di una ragazza che si trovavano con lui a bordo del bus di Autolinee toscane. La lite sarebbe poi degenererata per strada, quando anche l’autista dell’autobus è intervenuto per calmare il ragazzo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Violenza sull’autobus. Aggressore a 16 anni: "L’hai fatto il video?"

Notizie correlate

Violenza sul bus e parapiglia in strada: 16enne aggredisce passeggeri e autista e fa di tutto per farsi filmare: “L’hai fatto il video?”Portoferraio (Livorno), 19 aprile 2026 – Ancora un episodio di violenza giovanile, questa volta a Portoferraio, all'isola d'Elba.

Accoltella donna sull’autobus a Napoli, l’aggressore si toglie la vita in ospedaleAntonio Meglio, ritenuto responsabile della violenta aggressione avvenuta giovedì scorso su un autobus in via Simone Martini a Napoli, si è tolto la...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Violenza sull’autobus. Aggressore a 16 anni: L’hai fatto il video?; Napoli, tentato furto e aggressione ai danni di una turista su un autobus: arrestato; Padova. Controllori aggrediti sul bus, una donna all'ospedale; Violenza sul bus e parapiglia in strada | 16enne aggredisce passeggeri e autista e fa di tutto per farsi filmare | L’hai fatto il video?.

Violenza sull’autobus. Aggressore a 16 anni: L’hai fatto il video?Portoferraio, il ragazzo ha litigato con due coetanei, poi ha colpito l’autista. Ha provocato gli adulti e fatto di tutto per farsi filmare da un amico. quotidiano.net

Dodicenne palpeggiato sull’autobus, aggressore in cellaIl ragazzino, seppur terrorizzato, è riuscito in qualche modo a liberarsi dalla presa del molestatore e a scendere dall’autobus. Poi il dodicenne ha chiamato il 112 per segnalare di essere palpeggiato ... ilgiorno.it

Violenza sulle donne. quarant’anni fa nasceva la casa delle donne maltrattate di Milano. Il primo centro antiviolenza in Italia. Cosa è cambiato e cosa resta ancora da fare - facebook.com facebook