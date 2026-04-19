Un episodio di violenza coinvolge un ragazzo di 16 anni a Portoferraio, sull’isola d’Elba. Secondo quanto riportato, il giovane ha aggredito passeggeri e l’autista di un autobus, cercando anche di ottenere filmati dell’accaduto. La scena si è protratta su strada, con il ragazzo che ha chiesto ripetutamente: “L’hai fatto il video?”. L’episodio si è verificato il 19 aprile 2026.

Portoferraio (Livorno), 19 aprile 2026 – Ancora un episodio di violenza giovanile, questa volta a Portoferraio, all'isola d'Elba. https:www.lanazione.itvideosedicenne-scatenato-si-accanisce-contro-tutti-paura-sullautobus-uvpphk9b È accaduto il 17 aprile scorso intorno alle 19, alla stazione dei bus sita nella zona portuale di Portoferraio. https:www.lanazione.itmassa-carraracronacaomicidio-bongiorni-ordinanza-jwxnqeyl Protagonista un sedicenne che avrebbe adottato un atteggiamento violento prima nei confronti di un amico e poi di una ragazza che si trovavano a bordo del bus di autolinee toscane. La lite sarebbe poi degenerata per strada, quando anche l'autista dell'autobus è intervenuto per calmare il ragazzo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Violenza sul bus e parapiglia in strada: 16enne aggredisce passeggeri e autista e fa di tutto per farsi filmare: “L’hai fatto il video?”

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