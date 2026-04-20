Fa violentare la madre disabile arrestati figlia e compagno | filmati choc incastrano i responsabili

A Napoli, una donna disabile è stata vittima di violenza sessuale e minacce. Le forze dell'ordine hanno arrestato una coppia di 32 e 33 anni, sospettati di aver commesso i reati. Le indagini sono state supportate da filmati che hanno portato all'arresto dei sospettati e hanno fatto luce sui fatti accaduti. La vicenda ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella comunità locale.

(Adnkronos) – Violenza choc su una donna disabile a Napoli: arrestati un uomo di 32 anni e una donna di 33, gravemente indiziati di violenza sessuale aggravata e minacce. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura partenopea, la vittima, 59 anni, sarebbe stata abusata mentre si trovava in condizioni di totale incapacità di difendersi. L’ordinanza. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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