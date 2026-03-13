Ieri in Campania sono arrivate alcune decisioni giudiziarie importanti. La Corte d’Assise d’Appello ha confermato la condanna a sedici anni e otto mesi di reclusione per Niko Iannuzzi, ritenuto responsabile dell’omicidio di Roberto Bembo. Nella stessa giornata sono stati effettuati arresti nel Napoletano per violenza sessuale, coinvolgendo diverse persone. Le notizie riguardano quindi due interventi giudiziari distinti nella regione.

Tempo di lettura: 3 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, giovedì 12 marzo 2026. Avellino – La Corte d'Assise d'Appello ha confermato la condanna a sedici anni e otto mesi di reclusione per Niko Iannuzzi, ritenuto l'esecutore materiale dell'omicidio di Roberto Bembo. Diversa la decisione per i fratelli Daniele e Luca Sciarrillo, ai quali i giudici hanno riconosciuto una riduzione della pena a quattordici anni. ( LEGGI QUI ) Benevento – Assolto perché il fatto non sussiste. È questa la decisione emessa dal giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di D. M. G., 39 anni di Telese, finito a processo con l'accusa di aver trasportato un quantitativo di sostanze stupefacenti.

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: omicidio Bembo, condanna confermata ad Avellino. Arresti per violenza sessuale nel Napoletano

