Violenza educare a dire no | studenti e istituzioni si incontrano a Villa Genuardi

Un momento di confronto tra generazioni per riflettere sul valore della legalità e sul ruolo dell’educazione nella prevenzione della violenza. Giovedì 23 aprile alle 10 il Polo territoriale universitario di Agrigento, nella sede di Villa Genuardi, ospiterà il convegno “Generazioni a confronto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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