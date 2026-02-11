Il Giorno del Ricordo Le istituzioni e gli studenti insieme per dire Mai più

Oggi si ricorda il Giorno del Ricordo, una giornata dedicata alle vittime delle foibe e degli esuli istriani, dalmati e fiumani. Le istituzioni e gli studenti si sono ritrovati insieme in diverse città italiane per mantenere vivo il ricordo e dire con forza “Mai più”. La commemorazione, che si svolge ogni 10 febbraio, serve a non dimenticare un passato difficile e a sensibilizzare le nuove generazioni. La giornata si presenta come un momento di memoria e di impegno collettivo.

Rimasta per lungo tempo taciuta e dimenticata, la tragedia degli esuli dell’Istria, della Dalmazia, di Fiume e l’orrore delle foibe sono oggi celebrati il 10 febbraio di ogni anno. In occasione del Giorno del Ricordo, commemorazione istituita con legge nel 2004, le autorità pistoiesi con in testa il prefetto Angelo Gallo Garrabba si sono riunite davanti al cippo dedicato alla commemorazione degli italiani assassinati e cacciati dalle loro case. Alla cerimonia erano presenti anche gli studenti del Pacini, del Pacinotti e delle Mantellate, perché, come ha voluto sottolineare il sindaco facente funzione Anna Maria Celesti, "proprio ai giovani, che non hanno vissuto quei momenti, spetta il compito fondamentale di tramandare la memoria e la consapevolezza del passato, affinché simili tragedie non possano più accadere". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Oggi, al Liceo Gandini di Lodi, studenti e autorità si sono riuniti per ricordare le vittime delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata.

Il dibattito sulle foibe torna a riaccendersi con le parole di Giuseppe Conte.

