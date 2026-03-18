Al Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Albert Bruce Sabin” di Bologna si è tenuto un evento promosso da Sky Italia, coinvolgendo Andrea Abodi, Guido Meda e Vanessa Villa. Durante l’incontro, i rappresentanti hanno parlato con gli studenti sui valori dello sport e sull’inclusione digitale, offrendo un momento di confronto diretto e informale. L’appuntamento ha fatto parte del progetto Sky Up The Edit, dedicato ai giovani.

Al Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Albert Bruce Sabin” di Bologna si è svolto l’incontro di Sky Up The Edit, il progetto di Sky Italia dedicato ai giovani, all’inclusione digitale e ai valori dello sport. Oltre 100 studenti in presenza e più di 100 classi collegate da tutta Italia hanno partecipato al confronto con il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il vicedirettore di Sky Sport Guido Meda e la pluricampionessa italiana di karate Vanessa Villa, moderati da Sarah Varetto. Al centro dell’incontro il tema del rispetto, valore fondamentale nello sport e nella vita quotidiana: dal fair play alle regole condivise, dalla gestione delle sconfitte al corretto uso dei social media, fino al ruolo dello sport nella crescita personale dei giovani. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Andrea Abodi, Guido Meda e Vanessa Villa incontrano gli studenti sui valori dello sport

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