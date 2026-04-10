Ieri pomeriggio all’Isolotto, in piazza dei Tigli, si è verificata una rissa tra un gruppo di minori. Durante l’episodio, un uomo è stato aggredito e ferito con un coltello davanti agli occhi del figlio. La polizia è intervenuta sul posto per soccorrere e portare via le persone coinvolte. La vicenda è sotto indagine, e al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

Aggredito e accoltellato davanti al figlio da una baby gang. È successo ieri dopo le 15 in piazza dei Tigli, all’ Isolotto. Secondo una prima ricostruzione, il diverbio sarebbe nato tra un uomo di circa 45 anni, albanese, che viaggiava in auto con il figlio di circa 10, e tre giovani sui 17-18 anni che avrebbero attraversato la strada di corsa. Dalle parole si sarebbe passati rapidamente alle vie di fatto finché l’uomo sarebbe stato colpito con una catena e ferito anche con un’arma da taglio. Il ferito è stato soccorso dai commercianti della piazza e dai clienti di un bar, che hanno assistito alla scena. "Ho visto un gruppo affrontarsi con una mazza e una catena – racconta una testimone –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Baby gang all’Isolotto. Rissa choc: un ferito

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