Violenza di genere la polizia rafforza l' impegno nel progetto #sicurezzavera

La Polizia di Stato di Pordenone ha annunciato un rafforzamento delle iniziative contro la violenza di genere attraverso il progetto #SicurezzaVera, promosso da FIPE-Confcommercio e realizzato in collaborazione con la Questura. L’obiettivo è intensificare le attività di prevenzione e tutela per le donne vittime di violenza, con l’obiettivo di sensibilizzare e garantire un intervento più rapido ed efficace.

La Polizia di Stato di Pordenone rinnova e rafforza il proprio impegno nel contrasto alla violenza di genere attraverso il progetto #SicurezzaVera, promosso da FIPE-Confcommercio e sviluppato in sinergia con la Questura. L’iniziativa, già attiva in numerose città italiane, entra ora nel vivo.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Polizia di Bergamo: “Il nostro impegno contro ogni forma di violenza di genere”In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Polizia di Stato di Bergamo ribadisce il proprio impegno costante contro la violenza di... Giornata della donna, il Sim carabinieri Sicilia: “Impegno quotidiano dell’Arma contro la violenza di genere”In occasione della Giornata Internazionale della Donna che si celebra l’8 marzo, il SIM Carabinieri Sicilia esprime riconoscenza per l’impegno... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Prevenzione e contrasto alla violenza di genere; Roma - Sensibilizzazione contro la violenza di genere in ambito sportivo: il ruolo centrale della Ginnastica per il benessere delle sue tesserate; Polizia postale: rischi e opportunità delle ia e prevenzione della violenza di genere; SI E' SVOLTO A ROMA : 'SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE IN AMBITO SPORTIVO'. Sport: Contrastare la violenza di genere fin dall'ambito sportivo(ANSA) - ROMA, 17 APR - In Italia circa 4 minori su 10 che praticano sport sono esposti a rischio di violenza. Per prevenire la violenza servono azioni integrate: ascolto delle vittime, formazione co ... corrieredellosport.it Violenza di genere ed il caso Scialfa, la Banca del Tempo denuncia pregiudizi e stereotipiÈ il quadro emerso durante l’incontro Il labirinto del pregiudizio: dagli stereotipi alla violenza, organizzato dalla Banca del Tempo, che ha riunito esperti di ambiti diversi per analizzare le caus ... vivienna.it Napoli, violenza su donna disabile: arrestati un uomo e la figlia della vittima, accusati di abusi aggravati. Le indagini dei Carabinieri, partite dalla denuncia, hanno portato alla scoperta di video choc. Contestate anche minacce per far ritirare le accuse. Gli inda - facebook.com facebook Violenza di genere e giustizia riparativa: terzo e ultimo incontro a Palazzo regionale shorturl.at/5Gn1P x.com